KNVB doet aangifte bij politie na cyberinbraak

Ajax-fan krijgt celstraf van drie jaar voor gooien zware vuurwerk­bom

De rechtbank in Amsterdam heeft de 24-jarige Ajax-aanhanger Sohaib L. woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. L. slingerde half maart vorig jaar bij de Johan Cruijff Arena een zware vuurwerkbom een ruimte in waar zich leden van de ME, agenten, Ajax-stewards en beveiligers bevonden.