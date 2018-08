KNVB: Duels gaan door als verbinding met VAR wegvalt

Via een mobiele telefoon was er niettemin de gehele wedstrijd contact tussen de VAR in Zeist en de vierde official in Sittard.



,,Op deze manier is er geen effect op de beslissingen die genomen worden'', legde de KNVB uit. ,,Alle situaties worden nog steeds gecontroleerd door de VAR. Het enige verschil is dat hij niet rechtstreeks in contact staat met de scheidsrechter, maar dat dit via de vierde official gaat.''



Indien er in het KNVB Replay Center geen verbinding is met de camera's in het stadion, wat bij Fortuna Sittard - PSV dus wel functioneerde, zal de wedstrijd gewoon worden gespeeld. In dat geval zal de KNVB dat aan teams en publiek melden. Zodra de verbinding is hersteld, zal de wedstrijd met VAR worden voortgezet. Ook dat zal met alle betrokkenen worden gecommuniceerd.