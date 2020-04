KNVB: Eerste lichtpuntje voor het amateurvoetbal

Kinderen onder de twaalf jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) mogen van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van twaalf tot en met achttien jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) is dit ook toegestaan, mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

,,Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de jeugd en veel kinderen hebben de afgelopen weken te veel stil moeten zitten”, oordeelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. ,,Daarnaast kunnen ze ook weer naar het spelplezier en de omgang met hun voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. We zijn daarom blij voor hen dat we kunnen gaan toewerken naar de heropening van de poorten van de verenigingen.”

,,Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal ‘coronaproof’ te maken”, zegt Van der Zee. “Het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. Net als in het onderwijs. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het uitgangspunt.”