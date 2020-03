KNVB: Eredivisie valt buiten verbod op bijeenkomsten door overheid

Er heerste gisteren onduidelijkheid of de nieuwe overheidsmaatregelen ook golden voor de sport. Vandaag verschafte het ministerie van VWS duidelijkheid aan de KNVB: het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen is ongewijzigd is gebleven en loopt dus tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was. De voetbalbond houdt zo nog een sprankje hoop dat de competities in het betaalde- en amateurvoetbal nog kunnen worden uitgespeeld.