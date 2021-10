KNVB herstelt fout: Klaas-Jan Huntelaar mag nu officieel uitkomen voor HC ‘03

Huntelaar voetbalde afgelopen weekeinde al mee in het zesde elftal van amateurclub HC ‘03 uit Drempt, maar achteraf bleek dat het papierwerk nog niet volledig was afgehandeld. De fout lag bij de KNVB, die bekende dat er iets niet helemaal goed zat in de ICT-systemen.

De voetbalbond kon vlak voor het weekeinde melden dat het internationale transfercertificaat van de DFB nu binnen is. “De transfer is afgewikkeld in alle benodigde systemen en de club is over zijn speelgerechtigdheid geïnformeerd”, aldus een woordvoerder van de KNVB. “Geweldig voor het amateurvoetbal dat deze ex-international, na alles wat hij heeft gewonnen, er nu voor kiest om lekker met zijn vriendenteam te gaat voetballen.”

Huntelaar speelde afgelopen seizoen voor de Duitse club Schalke 04, waarmee hij degradeerde uit de Bundesliga. De Graafschap wilde de spits afgelopen zomer terughalen naar De Vijverberg en ook clubs uit de Eredivisie hadden interesse. Huntelaar wees alle aanbiedingen echter af en dook afgelopen zondag op in de zevende klasse van het amateurvoetbal. De 76-voudig international van Oranje (42 doelpunten) deed mee met het zesde elftal van HC ‘03 tegen het tiende van Concordia uit Wehl (3-1).

Al snel ontstond wat commotie, omdat Huntelaar mogelijk ‘illegaal’ zou hebben gespeeld. Volgens de KNVB ging het om papierwerk. “Helaas hebben we moeten constateren dat er in de ICT-systemen iets niet helemaal goed is gegaan. Dit gaan we uiteraard snel oplossen”, meldde de bond woensdag. “In dit geval zijn er door Klaas-Jan en zijn club geen regels overtreden, zij mochten afgaan op wat het systeem hen aangaf. Wel moeten we alsnog van de Duitse bond de internationale vrijgave ontvangen. Wij gaan er achteraan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zodat hij hopelijk komend weekend weer kan meespelen.” Vrijdag kregen Huntelaar en HC ‘03 goed nieuws van de KNVB.