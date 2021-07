KNVB in Portugal in gesprek met Louis van Gaal

UpdateDe KNVB heeft Louis van Gaal op nummer 1 gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het mislukte EK is er behoefte aan een ervaren baas die Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leidt. KNVB-directeuren Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde zijn inmiddels in Portugal in gesprek met Van Gaal.

Door Maarten Wijffels



De KNVB heeft zijn interne evaluatie van het mislukte EK afgerond. Op basis daarvan zijn ook de analyse en de profielschets gemaakt die moeten leiden naar een opvolger op korte termijn van Frank de Boer.

In die zoektocht heeft de directie Louis van Gaal nu op nummer 1 gezet. De 69-jarige succestrainer wordt gezien als de best gekwalificeerde man voor de zware klus die er meteen vanaf september ligt.

Tussen 1 en 7 september speelt Oranje drie interlands die allesbepalend kunnen worden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Noorwegen-uit, Montenegro-thuis, Turkije-thuis zijn drie opdrachten in zeven dagen, met slechts twee dagen voorbereidingstijd voor de start van het drieluik op woensdag 1 september in Oslo.

Oranje is de kwalificatie matig gestart. Na drie duels staat Nederland gelijk met de Noren en de Montenegrijnen (zes punten) en een punt achter Turkije, dat in maart met 4-2 van Oranje won. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

In Zeist beseffen ze: de september-duels zijn geen klus voor een buitenlander die eerst tijd nodig heeft om nieuwe spelers en een nieuwe omgeving te leren kennen. Het is in eerste instantie geen klus voor coaches met een mooi cv als clubtrainer, maar nog zonder ervaring als bondscoach. En het is geen opdracht voor een coach op interim basis, iemand die kortstondig op de winkel past.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Zo’n week onder topspanning, na óók nog een mislukt EK, daar hoort een topcoach bij. Iemand die weliswaar geen toverstaf heeft, maar uit ervaring weet hoe je het maximale eruit haalt.

Manchester United

Quote Van Gaal weet in elk geval hoe het is om Oranje na een mislukt EK op de rails te krijgen Gezien de tijdsdruk zal er snel moeten worden gehandeld. Van Gaal geniet sinds een aantal jaren van een rustiger leven. Zijn laatste trainersklus eindigde in 2016 bij Manchester United. Zijn tijd brengt hij nu deels door in Portugal en Zwitserland waar hij net als in Nederland huizen heeft. Maar hij staat ook nog steeds dicht bij het topvoetbal. Op Ziggo Sport analyseert hij buitenlandse topduels. Onlangs werd bekend dat hij komend seizoen éénmalig als clubcoach terugkeert op de bank. Dat is op 24 september bij Telstar tegen Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, in het kader van een goed doel.

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP

Rond het bondscoachschap viel zijn naam ook vorig jaar zomer al. Toen had Oranje een vacature, omdat Ronald Koeman tussentijds vertrok naar FC Barcelona. Van Gaal werd echter niet concreet benaderd door dezelfde directie als nu. Directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma en directeur betaald voetbal Eric Gudde maakten de inschatting dat de organisatie rond Oranje op poten stond, en dat staf en spelers niet gebaat waren bij een coach met een heel dominante persoonlijkheid.

Volledig scherm Louis van Gaal op de bank bij Manchester United. © Pim Ras

Het mislukte EK heeft echter geleerd dat er ‘een echte baas’ nodig is, zoals Hoogma het vorige week omschreef. De bond gebruikte de eerste week na het EK-echec en het sneuvelen van bondscoach Frank de Boer voor intern beraad. Met meerdere kopstukken uit de staf is de EK-campagne geanalyseerd, net als met de raad van commissarissen. Een scala aan onderwerpen kwam ter tafel, van voetbalinhoudelijke thema’s tot de fysieke data uit trainingen en wedstrijden. In de achtste finale tegen Tsjechië klaagden diverse internationals over lome benen.

Ook de wisselwerking spelers - staf is geëvalueerd. Een conclusie die ook van buitenaf wel valt te trekken valt is dat Oranje geen begeleidend kader heeft dat overloopt van de toernooi-ervaring. Na het bronzen WK van 2014, met Van Gaal aan het roer, ontbrak Oranje bij de EK’s en WK’s van 2016 en 2018. Ook kan de staf best wat meer ‘kleur’ gebruiken.

Van Gaal zal uiteraard zijn eigen ideeën, eisen en wensen hebben in de onderhandelingen. Hij weet in elk geval hoe het is om Oranje na een mislukt EK op de rails te krijgen. Dat deed hij eerder nadat Nederland in 2012 in de poulefase was gesneuveld onder Bert van Marwijk. Van Gaal was daarvoor bondscoach tussen 2000 en 2001. Hij liep toen met Oranje plaatsing voor het WK mis.

Volledig scherm Louis van Gaal en Virgil van Dijk samen op de tribune voor het oefenduel tussen Nederland en Schotland. © Pim Ras Fotografie

