KNVB juicht plan voor strafrechtelijke aanpak voetbalgeweld toe: ‘Heeft afschrikkende werking’

Yesilgöz schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat ze daarbij onder meer kijkt naar de aanpak in Engeland, waar naast langjarige stadionverboden de rechter ook celstraffen en boetes oplegt aan voetbalsupporters die zich misdragen.

,,Wij zijn er heel blij mee dat het kabinet wil kijken om meer zaken strafrechtelijk op te pakken”, aldus een woordvoerder van de KNVB. ,,Dat heeft een afschrikkende werking en werkt in Engeland ook goed. Zelf hebben we twee weken geleden de maatregelen voor de veiligheid op het veld aangescherpt. Mooi als we gezamenlijk meer stappen kunnen zetten.”

• Als er geen einde komt aan de ongeregeldheden in en rond voetbalstadions, is het goed mogelijk dat wedstrijden voortaan zonder publiek gespeeld worden.

Minister Yeşilgöz kondigde onlangs aan weer in gesprek te gaan met de KNVB en de clubs over voetbalgeweld, nadat Ajax-speler Davy Klaassen tijdens de halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord op zijn hoofd was geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek in de Kuip was gegooid. De justitieminister zei de zaak hoog op te nemen. In de brief aan de Tweede Kamer kondigde ze aan in gesprek te gaan met de Engelse autoriteiten over de aanpak daar.

De KNVB besloot na de gebeurtenissen in Rotterdam om de regels wat betreft het stilleggen en staken van wedstrijden aan te scherpen. De bond zegt de voorstellen vanuit het kabinet te onderzoeken. ,,Vanuit het voetbal pakken we daders al civielrechtelijk aan met stadionverboden en boetes. Er zijn veel incidenten, maar de pakkans is dankzij nieuwe technologieën en specialisten fors verhoogd, dus daders komen er niet mee weg”, aldus een woordvoerder. ,,Ook onze straffen zijn verhoogd, met als maximum een levenslang stadionverbod. Deze dadergerichte aanpak heeft dan nog meer effect als het ook strafrechtelijk wordt opgepakt.”

Yeşilgöz vindt dat stadionverboden beter gehandhaafd moeten worden en werkt aan een app voor een digitale meldplicht. ,,De ontwikkeling blijkt een complex en technisch ingewikkeld proces, maar we blijven stap voor stap werken aan de realisatie.” De minister gaat de clubs vragen het op hun website te publiceren als ze een stadionverbod hebben opgelegd en hoopt dat hier een afschrikwekkende werking van uitgaat.

De KNVB zet de tuchtrechtelijke straffen die clubs krijgen vanwege wangedrag van hun aanhang al langer online. ,,Zodat het publiek kan zien hoe deze daders hun club en de echte supporters duperen.”

