KNVB maakt VAR na fout ‘niet een koppie kleiner’

Door Tim Reedijk



Video-arbiter Siemen Mulder weet het zelf ook: zijn beslissing om de rode kaart voor Jerold Promes (VVV) na een stevige overtreding op Groninger Ritsu Doan terug te draaien, was onjuist. Veldscheidsrechter Serdar Gözübüyük ging mee in die beslissing en trok na het zien van de beelden geel. Maar hoe wordt er met een VAR omgegaan die een aantoonbare fout heeft gemaakt?



,,We hebben 32 videoscheidsrechters voor negen wedstrijden, dus reken maar uit. Een VAR komt sowieso meestal maar eens in de twee, drie weken in actie”, legt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond uit. ,,Maar we maken een videoscheidsrechter na een fout niet meteen een koppie kleiner. We hebben niet voldoende wedstrijden met een VAR gespeeld om te kunnen constateren wie onderpresteert of het goed doet. We kunnen wat dat betreft nog geen rekening houden met het aanstellingsbeleid. We komen in compleet nieuwe situaties. Plus het gegeven dat we onvoldoende wedstrijden hebben om dat allemaal het hoofd te kunnen bieden.”