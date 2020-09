KNVB neemt regels sponsoruitingen onder de loep, FC Emmen houdt vertrouwen

EasyToys is een online seksshop. De KNVB vindt het niet gepast dat FC Emmen voor een shirtsponsor kiest die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. Volgens het bestuur betaald voetbal van de KNVB past dit niet binnen het uitgebreide sponsoringreglement waar alle clubs zich aan moeten houden. Daarin staat onder meer dat de sponsoring ,,niet in strijd mag zijn met de goede smaak of het fatsoen". De afwijzing van de sponsordeal kwam de KNVB op veel kritiek te staan.

De KNVB gaat nu in december met alle clubs, tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV), het betreffende artikel uit het sponsorreglement bespreken. ,,Ook wij hebben de maatschappelijke discussie meegekregen die is ontstaan", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Tijdens de vergadering zullen we met z'n allen spreken over welke sponsoruitingen we reglementair willen toestaan in het betaald voetbal. Hierbij willen we de reglementen zo duidelijk mogelijk hebben en open normen die nader moeten worden ingevuld door het bestuur voorkomen.”

Volledig scherm Ronald Lubbers, Frank Maatje en Jan Zwiers namens FC Emmen bij de KNVB. © ANP

Emmen speelde vanwege het verbod de eerste twee competitieduels zonder shirtsponsoring. De club uit Drenthe verkoopt online wel al shirts met daarop de naam van EasyToys. Er zijn inmiddels ruim 1200 exemplaren besteld en Emmen heeft de verkoopperiode daarom met twee dagen verlengd.

Er was ook kritiek op het KNVB-besluit omdat in het stadion van FC Groningen EasyToys al jarenlang regelmatig voorbijkomt op de reclameborden langs het veld. De KNVB staat dit wel toe, omdat hier andere regels voor gelden dan shirtsponsoring.

Oplossing

FC Emmen mist nu de nodige inkomsten. ,,Voor de periode tussen nu en december gaan de KNVB en FC Emmen op zoek naar een pragmatische oplossing voor de voorlopige inkleding van het shirtsponsorschap. Daartoe zijn vandaag de eerste mogelijkheden besproken", laat de KNVB weten.



Emmen dreigde eerder naar de rechter te stappen als het besluit niet zou worden teruggedraaid. De club houdt die optie nu nog open. ,,Wij hebben vanochtend ervaren dat de KNVB de wens heeft om er samen uit te komen. Daarom hebben wij er vertrouwen in dat we samen met de KNVB een oplossing kunnen vinden. Wij wachten nog op een gespreksverslag waarin de gedane voorstellen en toezeggingen worden bevestigd. Dit bespreken wij intern en vervolgens met onze shirtsponsor EasyToys. Mocht dit onvoldoende aanknopingspunten bieden, dan houden we de route van de gerechtelijke procedure open", meldt de club.

Ook in de laatste aflevering van Panenka was er aandacht voor de sponsordeal.