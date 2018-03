KNVB nog altijd in gesprek met PEC Zwolle over Lodeweges

Door Maarten Wijffels



De KNVB stoeit nog altijd met PEC Zwolle over Dwight Lodeweges, de beoogde nieuwe rechterhand van bondscoach Ronald Koeman die nu nog assistent is in Zwolle.



De partijen praten over een constructie waarin Lodeweges Oranje en PEC combineert tot het einde van het seizoen. Komt men daar niet uit, dan wil Zwolle het vertrek per direct van Lodeweges financieel gecompenseerd zien.



Namens de KNVB voert Nico-Jan Hoogma de onderhandelingen. Wat ook meespeelt in de trage voortgang is dat Hoogma pas op 1 maart is begonnen als directeur topsport in Zeist.



Oranje komt op maandag 19 maart voor het eerst bij elkaar. Die dag wordt er voor het eerst getraind op de nieuwe locatie van het KNVB-centrum in Zeist. De afgelopen decennia bereidde Oranje zich altijd in Noordwijk en Katwijk voor op interlands.