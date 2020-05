KNVB onaangenaam verrast door ‘voorbarig’ bericht kabinet

De KNVB is onaangenaam verrast door de brief die minister Hugo de Jonge vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. De minister meldt daarin dat massale publieksevenementen zoals wedstrijden in het betaalde voetbal waarschijnlijk pas mogelijk zijn als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. ,,En niemand weet hoelang dat gaat duren”, schrijft De Jonge. ,,We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

De KNVB noemt dat bericht “geen prettige verrassing”. De bond is in gesprek met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal. Het is de bedoeling dat vanaf 1 september weer gevoetbald kan worden, maar dan wel zonder publiek. De KNVB hoopt in de loop van het volgende seizoen gefaseerd weer toeschouwers toe te kunnen laten in de stadions.

,,Gezondheid staat bij ons altijd voorop, de richtlijnen van het kabinet hebben we om die reden gedurende de gehele coronapandemie aangehouden en dat blijven we uiteraard doen. Maar we praten momenteel juist met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal om samen te bezien wat nog wel kan in deze tijd”, aldus de KNVB in een reactie.

Quote De ontwikke­lin­gen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig KNVB

,,Het organiseren van wedstrijden met publiek is een specialisme en specifieke voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en crowd management dragen bij aan een veilige en verantwoorde manier waarop dit wél eerder zou kunnen. Daarbij kijken we tevens nauwlettend naar wat de clubs in het buitenland doen op dit vlak. De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig.”

De bond zegt verder: ,,We zouden het verschrikkelijk vinden als er lang niet voor publiek gevoetbald kan worden. Dit zou namelijk ten koste gaan van de sportbeleving bij de miljoenen fans en kijkers. Bovendien zou het voor de bedrijfstak betaald voetbal opnieuw een hele zware financiële klap betekenen. Hierover zijn we ook in gesprek met de overheid, juist omdat Nederlandse clubs bovengemiddeld afhankelijk van inkomsten uit stadionbezoeken zijn. Vandaar dat de melding van vanochtend als een totale verrassing kwam.”

België

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts heeft een plan klaar dat vanaf 1 september weer massa-evenementen mogelijk maakt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. Minister Weyts “betreurt” dat het advies uitgelekt is, maar hij bevestigt wel dat het plan er is. Dat zou eventueel betekenen dat de Belgische voetbalcompetitie tegen die tijd kan beginnen met publiek op de tribune. Ook de Ronde van Vlaanderen en het atletiekfestijn Memorial Van Damme zouden met toeschouwers gehouden kunnen worden. Er worden volgens de minister wel strikte voorwaarden gesteld.

,,Deskundigen hebben mij gevraagd dit nog in beraad te houden”, zegt Weyts tegen Sporza. ,,Ik begrijp dat het lastig is en er terughoudendheid bestaat. Misschien zijn we iets te enthousiast. Maar het staat inderdaad bij ons op de agenda.” Net als in Nederland kiest de Belgische bewindsman voor een gefaseerde opbouw van de sport, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de activiteiten voor kinderen tot 12 jaar én aan de buitensporten. Met enige beperkingen komen daarna de volwassenen aan de beurt. ,,De virologen gaan nu over al onze adviezen nadenken”, aldus Weyts.

Bekerfinale

Het advies houdt ook in dat vanaf 1 augustus in de hoogste klasse mag worden gevoetbald achter gesloten deuren. Weyts: ,,Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de bekerfinale nog kan worden gespeeld, als afsluiting van het huidige seizoen. Nogmaals, dat zeker nog zonder publiek.” De minister benadrukt dat elke stap “verenigbaar moet zijn met de visie van virologen over veiligheid”.