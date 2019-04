KNVB onthult nieuwe speeldata voor play-offs

De play-offs zijn in de nieuwe situatie uiteindelijk twee dagen later afgelopen dan eerder was gepland. De wedstrijden volgen elkaar dan ook in hoog tempo op. Vanaf de tweede ronde van de nacompetitie spelen clubs vier wedstrijden in tien dagen tijd. Bij de Europese play-offs zijn dat vier duels in elf dagen.

De wijzigingen waren noodzakelijk vanwege de verplaatsing van de 33ste speelronde in de eredivisie, van 28 april naar 15 mei. Die verschuiving was een direct gevolg van de kwalificatie van Ajax voor de halve finales van de Champions League. De Amsterdamse ploeg treedt dinsdagavond in Londen aan voor het eerste duel met Tottenham Hotspur.

Door het optreden van Ajax in de halve eindstrijd van de Champions League kunnen de aansluitende play-offs in Nederland pas op een later moment beginnen. Op 15 mei is nu eerst nog de laatste speeldag van de eredivisie voordat de aansluitende play-offs om Europees voetbal beginnen. De finalewedstrijden in deze nacompetitie zijn verzet van 22 en 25 mei naar 24 en 28 mei.