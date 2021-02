KNVB op scherp vanwege sneeuwalarm, vandaag besluit over duels van morgen

Door Daniël Dwarswaard Nu het winterse weer op komst is, wil de bond ruim voor aanvang van de wedstrijden duidelijkheid hebben. In het nieuwe protocol gaat men uit van een dag van tevoren. Over de wedstrijden PSV-FC Twente, PEC-RKC, FC Emmen-AZ en Heerenveen-Vitesse wordt vandaag een besluit genomen. De bond is druk in gesprek met uitzendgemachtigde ESPN, Meteo Consult en de clubs. Zondag staat onder meer Ajax-FC Utrecht en FC Groningen-Feyenoord op het programma.

In 2017, ook tijdens een winters weekend, ontstond er veel onvrede over het feit dat de KNVB niet of pas laat besloot om wedstrijden af te gelasten. Veel supporters waren toen al onderweg over gladde wegen naar onder meer Ajax-PSV en FC Utrecht-Feyenoord. De eerste wedstrijd werd toen wél gespeeld, die laatste wedstrijd ging níet door terwijl de supporters al in het stadion zaten. Zo’n chaos wil de bond nu voorkomen.



Nu zijn er vanwege de coronarestricties geen supporters onderweg naar het stadion, maar wil de KNVB wel eerder knopen doorhakken. ,,De teams, officials en andere mensen die werken in de stadions zijn natuurlijk wél onderweg’’, laat een woordvoerder van de bond weten. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid en zullen een dag voor de wedstrijden beslissen over wel of niet doorgaan.’’