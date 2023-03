KNVB staat in duels drink- en eetpauze toe tijdens ramadan

Verloofde van Santiago Giménez in Feyenoord-shirt tussen Ajax-fans: ‘Wij waren erbij’

Bij de Klassieker zijn al jaren geen supporters van de uitspelende club welkom, maar Fer Serrano had maling aan die boodschap. De verloofde van Feyenoord-spits Santiago Giménez zat in haar Feyenoord-shirt tussen de supporters van Ajax in de Johan Cruijff Arena, waar Feyenoord voor het eerst sinds 28 augustus 2005 won.