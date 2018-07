KNVB start experiment ABBA-penaltyserie bij PSV - Feyenoord

Video Van der Doelen reisleider PSV-fans: 'We hebben niet veel geslapen'

14:24 Twintig supporters van PSV reisden in de nacht van maandag op dinsdag naar het trainingskamp van de club in het Zwitserse Verbier. Met voormalig speler Björn van der Doelen (41) als reisleider en animator zat de stemming er goed in.