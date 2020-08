KNVB start samenwerking met lab voor coronatests

Tenminste één keer per week én minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd in de ere- en eerste divisie worden alle betrokkenen op de clublocatie getest. De club faciliteert het testen tijdens de hele competitie of totdat er een vaccin is. De uitslagen worden binnen 24 uur naar de clubarts gestuurd. Bij besmetting wordt de GGD ingelicht. Spelers die positief testen, gaan in quarantaine.

Jacob Olie, algemeen directeur Eurofins Clinical Diagnostics: ,,Vanuit verschillende industrieën merken we dat er steeds meer behoefte is aan het aantoonbaar maken dat de juiste coronamaatregelen zijn genomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventief testen is hierbij een essentieel hulpmiddel.”

Quote De coronates­ten sluiten besmettin­gen niet uit, maar verkleinen wel de risico’s aanzien­lijk. Eric Gudde

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: ,,We hebben er heel veel aan gedaan om het betaald voetbal coronaproof te maken. Vanwege de gezondheid van alle betrokkenen, maar ook om de competities uit te kunnen spelen. De coronatesten sluiten besmettingen niet uit, maar verkleinen wel de risico’s aanzienlijk. Door bij een private instelling de coronatesten in te kopen, kunnen er geen tekorten ontstaan in de gezondheidszorg. Ook dat vinden wij erg belangrijk.”