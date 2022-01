KNVB stelt hervatting amateurvoetbal met zeker een week uit

De KNVB stelt de hervatting van de competitie in het amateurvoetbal met zeker een week uit. Voor komend weekeinde stonden in de zogeheten B-categorie weer wedstrijden bij de jeugd op het programma, maar de voetbalbond heeft besloten het programma te schrappen. Het kabinet beslist namelijk pas vrijdag over de coronamaatregelen die vanaf zaterdag gelden.

,,Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario’s voor het vervolg van de competitie”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. ,,We hopen natuurlijk dat het kabinet de huidige beperkingen voor de sport gaat versoepelen. Sport is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu. Op dit moment kunnen 1,2 miljoen amateurvoetballers amper sporten en zitten ze vooral thuis.”

Jongeren tot en met 17 jaar mogen sinds dinsdag weer tot 20.00 uur sporten in teamverband. Hiervoor was 17.00 uur de dagelijkse eindtijd. De jeugd mag met de huidige coronamaatregelen trainen en onderlinge wedstrijden spelen, maar niet tegen andere clubs. Iedereen van 18 jaar en ouder mag nog steeds alleen in groepjes van maximaal twee personen sporten, wat betekent dat bijvoorbeeld voetbaltrainingen bij de senioren niet mogelijk zijn.

De KNVB besloot eind vorige maand al om de competities in de A-categorie in ieder geval tot eind januari stil te leggen. Die competities worden op z’n vroegst op 29 januari hervat, afhankelijk van wat het kabinet deze week beslist. Voor de zogeheten topcompetities, waaronder de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie Vrouwen, geldt een uitzondering op de coronaregels. De topsport gaat daardoor wel door.

De binnensport blijft in ieder geval tot het einde van deze week stilliggen. Sportkantines moeten hun deuren dichthouden. De sportsector pleitte dinsdag in Den Haag voor een spoedige openstelling. Een petitie om sport en bewegen onder de essentiële dienstverlening te laten vallen, is meer dan 350.000 keer ondertekend.