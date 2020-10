KNVB trekt de teugels aan wat betreft de coronaprotocollen bij clubs

Bij AZ is dat nog niet het geval geweest. ,,Maar ik ben niet zo naïef om te denken dat er bij ons geen gevallen zullen gaan komende de komende tijd”, zegt AZ-trainer Arne Slot die de regels bij de club streng naleeft. ,,Dat beperkt mij in mijn werkzaamheden maar ik heb er nu eenmaal mee te dealen. Zo moet ik bijvoorbeeld besprekingen in tweeën doen omdat er anders teveel mensen bij elkaar in een ruimte zitten. Dat is weleens vervelend omdat je ook uit wil stralen dat je een team bent. Na zo’n interlandperiode blik ik graag met iedereen terug en dan ook graag weer met iedereen weer vooruit.”



Slot is blij met de voorgenomen maatregelen die de KNVB aankondigt om ervoor te zorgen dat de clubs de coronaregels goed naleven. ,,Het is goed dat er consequenties zijn verbonden als clubs de regels niet goed naleven.”