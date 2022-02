KNVB trots op spelers FC Dordrecht en MVV Maastricht na racisme: ‘Walgelijk, kwetsend en schadelijk’

Dubbel gevoel bij Ajacied Graven­berch: ‘Op de bank? Nooit eerder heb ik dat in mijn carrière gehad’

‘Dat wil ik ook’, zei Ryan Gravenberch (19) toen hij Ajax zag stunten in de knock-outfase van de Champions League. Drie jaar later is het zover. Het toptalent, dat nu op de bank is terechtgekomen, krijgt zijn eerste en mogelijk laatste kans om met Ajax de Europese elite af te bluffen.

