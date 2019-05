KNVB: uitstellen play-offs niet mogelijk

Uitstel is niet mogelijk. ,,Op 29 mei wordt de finale van de Europa League gespeeld, waardoor op het ongewenste tijdstip van 16.00 uur zou moeten worden afgetrapt”, zegt de KNVB. ,,Hemelvaartsdag was in veel gevallen voor de lokale autoriteiten geen optie. De play-offs kunnen niet nog later eindigen in verband met de in juni beginnende interlandperiode.”