KNVB verbiedt ook 'vreugdebier': Excelsior - Go Ahead had stilgelegd moeten worden

Voetbalbond KNVB heeft de aangescherpte maatregelen wat betreft de veiligheid in de stadions verduidelijkt. Bij het duel zondag in de eredivisie tussen FC Utrecht en FC Twente (1-0) werd tot twee keer toe vanuit het publiek een tweede bal op het veld gegooid, maar de wedstrijd ging gewoon door. Volgens de KNVB valt een extra bal niet onder de ‘verboden’ voorwerpen.

,,De nieuwe, aangescherpte maatregelen zijn ingesteld om de veiligheid van de spelers te waarborgen”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Vuurwerk, bekers bier, aanstekers, etcetera zijn voorwerpen die niet op het veld thuishoren en die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen. In tegenstelling tot deze voorwerpen hoort een bal bij het spel en op het veld. Op het moment dat een tweede bal het spel beïnvloedt, is er sprake van spelbederf en het is dus ook onwenselijk. We gaan het in dit geval nadrukkelijk evalueren en opnemen met FC Utrecht.”

Fans van de thuisclub verstoorden tot twee keer toe een aanval van FC Twente door een bal op het veld te gooien die even daarvoor in de tribunes was beland. Eén keer scoorde Twente, maar die treffer werd afgekeurd.

‘Vreugdebier’ vanaf tribune

Volgens de KNVB had vrijdag het duel tussen Excelsior en Go Ahead Eagles (2-1) eigenlijk wél stilgelegd moeten worden. Toeschouwers vierden een doelpunt door bekers bier in de lucht te gooien. Daarbij belandde ook een beker op het veld. ,,Wedstrijden worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid - ongeacht de reden daarvoor. Vreugdebier is dus ook niet toegestaan”, aldus de KNVB.

Een week na de aanscherping van de regels, gedaan nadat Ajax-speler Davy Klaassen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid had gekregen, werd vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie al een wedstrijd gestaakt. Dat gebeurde bij de Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II.

Scheidsrechter Jeroen Manschot volgde in Breda stipt de aangescherpte richtlijnen. Hij stuurde de spelers eerst voor een korte onderbreking naar de kleedkamers nadat vuurwerk op het veld was gegooid. Nadat de wedstrijd was hervat en Willem II had gescoord, gooiden supporters van NAC plastic bekers naar de feestende spelers op het veld. Manschot floot daarop direct af.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal