KNVB vraagt UEFA om toestemming voor inhaalduel op CL-avond

Door Mikos Gouka



Bij de UEFA is toestemming gevraagd om tegen de regels in toch op avonden dat er Champions League en Europa League avonden te mogen voetballen. Dat mag normaliter alleen als het duel voor de Europese krachtmetingen is afgelopen. In dat geval moeten Feyenoord en VVV al om 16:00 uur aftrappen, omdat er in de Champions League sinds dit seizoen ook duels om 19.00 uur aftrappen. PSV speelt dinsdag om 21.00 uur bij Tottenham Hotspur. Ajax neemt het een dag later om 21.00 uur op tegen Benfica.



,,Maar we houden uiteraard rekening met de supporters’’, zegt een woordvoerder van de KNVB. Daarom hoopt de bond toestemming te krijgen van de UEFA om een uitzondering op de regel te zijn. Donderdagavond is alweer uitgesloten, want VVV speelt zaterdag alweer tegen Fortuna Sittard.



De KNVB gaat morgen verder met overleggen met de directies van Feyenoord en VVV, waarbij het uitgangspunt blijft om zo snel mogelijk in te halen. De aanklager betaald voetbal zal morgen normaliter beslissen dat het duel van vanmiddag ongeldig moet worden verklaard. Dat betekent overspelen in plaats van uitspelen. Normaliter moet dat wel met dezelfde spelers. Als een trainer vooraf wil wisselen, moet er een doktersverklaring worden overlegd.