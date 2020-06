KNVB-werkgroep buigt zich over reglement bij nieuwe crisis

FC Utrecht, Cambuur en De Graafschap zien af van verder procederen

18:59 FC Utrecht heeft zich neergelegd bij het besluit van de KNVB een streep door de bekerfinale te halen, zo maakte directeur Thijs van Es zojuist bekend via de clubkanalen van de Domstedelingen. ,,Een ongelooflijke bittere pil, die we wel even te verwerken hebben.”