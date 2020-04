KNVB wijst geen kampioen aan: Ajax wel nummer één eredivisie

Ajax is wel de nummer 1, op basis van een beter doelsaldo dan AZ. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Ajax plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase als de winnaar van de huidige editie van de koningsklasse van het clubvoetbal zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. Dat is onzeker omdat het niet bekend is of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld.



Voor AZ, dat dit seizoen tweemaal won van Ajax, begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.