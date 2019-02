KNVB wijst verzoek PEC van de hand: club weigert strijdbijl te begraven

PEC doet in brief dringend verzoek aan KNVB

14:28 PEC Zwolle heeft de KNVB per brief het ,,zeer dringende verzoek'' gedaan om de verplaatsing van de competitiewedstrijd tegen Ajax terug te draaien. Voorzitter Adriaan Visser meldt dat in zijn column op de website van PEC. De brief is gericht aan de KNVB, de Eredivisie CV en Ajax.