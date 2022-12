KNVB wil verder praten met FIFA over OneLove: ‘Er zijn reparatiewerkzaamheden nodig’

Jurgen Streppel keert bij Helmond Sport terug op oude nest en laat overvallen Roda JC achter

Jurgen Streppel verruilt de functie van hoofdtrainer van Roda JC voor de rol van technisch directeur van Helmond Sport. De 53-jarige Streppel sloot zijn loopbaan als speler in 2005 af in Helmond en was er van 2008 tot 2011 hoofdtrainer.

15 december