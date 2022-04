KNVB wil volgend jaar finaletoernooi Nations League organiseren

Het finaletoernooi van de Nations League is van 14 tot en met 18 juni. Het Nederlands elftal wist zich in 2019, tijdens de eerste editie van het nieuwe landentoernooi, voor de eindronde te plaatsen. Oranje, dat toen onder leiding stond van Ronald Koeman, versloeg Engeland in de halve finale met 3-1. Portugal was in de eindstrijd met 1-0 te sterk.

De vier landen die zich kandidaat hebben gesteld, zitten allemaal in dezelfde groep in de A-divisie (groep 4). Nederland begint de Nations League 3 juni met een uitwedstrijd tegen België. Drie dagen later volgt een bezoek aan Wales. 10 juni is het eerste thuisduel van Oranje, met Polen. 13 juni is de thuiswedstrijd tegen Wales. De laatste twee groepswedstrijden voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal zijn in september. 22 september speelt Nederland in Polen en 25 september is België in de Johan Cruijff Arena de laatste opponent.