KNVB wil WK vrouwen van 2027 naar Nederland halen

Door Tim Reedijk



Na het georganiseerde én gewonnen EK van 2017 wilde Nederland een volgende stap zetten met een eigen WK. Toen wereldvoetbalbond FIFA besloot het aantal WK-deelnemers vanaf 2023 te verhogen van 24 naar 32, benaderde de KNVB (waarvoor secretaris-generaal Gijs de Jong de gesprekken voerde) de Duitse en Belgische voetbalbond voor een gezamenlijk WK-bid. Die plannen heeft de KNVB gepresenteerd aan de FIFA en de UEFA en worden vandaag wereldkundig gemaakt.

Ook vanuit Scandinavië zou interesse zijn voor de organisatie van het WK van 2027, maar de KNVB wil als first mover de concurrentie te snel af zijn. Vanuit andere landen is er nog geen officiële kandidatuur aangedragen. Daarom is er bij de KNVB, leidend in het gedeelde WK-bid, goede hoop dat de organisatie van het WK van 2027 binnengehaald kan worden. ,,Dat zou toch fantastisch zijn’’, reageert bondscoach Sarina Wiegman, die na de Olympische Spelen van volgend jaar bondscoach van de Engelse vrouwen wordt.

De Nederlandse, Duitse en Belgische voetbalbond hebben allemaal een ‘legende’ aangewezen als uithangbord voor de aftrap van het bid. Bij de KNVB is dat Wiegman. De Belgen hebben 84-voudig international Femke Maes naar voren geschoven, terwijl in Duitsland is gekozen voor Silvia Neid. Neid speelde 111 interlands en was liefst elf jaar bondscoach van de Duitse vrouwen. Het drietal pronkt in een video die de drie bonden vandaag naar buiten zullen brengen ter promotie van het WK-bid.

Volledig scherm Sarina Wiegman. © BSR Agency

Wiegman was al bondscoach toen Nederland voor het eerst een toernooi organiseerde en dat direct won, in 2017. ,,Wat dat betreft hebben we ervaring. Het EK was onvergetelijk, al hielpen de resultaten natuurlijk ook mee. Dat doet enorm veel met een voetballand. Het EK was groot, maar het WK vorig jaar in Frankrijk nog veel groter. De aandacht, toeschouwers, organisatie, media-aandacht; niet normaal.’’

Quote In Nederland zullen nog meer mensen naar het stadion komen. En die zullen ook naar België en Duitsland gaan. Dat zal een boost geven. Sarina Wiegman

,,In Nederland zullen nog meer mensen naar het stadion komen’’, vervolgt Wiegman. ,,En die zullen ook naar België en Duitsland gaan. Dat zal een boost geven in de drie landen. Veel bedrijven kijken toch naar wat er precies gaande is in het vrouwenvoetbal. Het wordt een aantrekkelijk product en dat groeit alleen maar. En dat helpt weer om de middelen en faciliteiten voor elkaar te krijgen om het nog beter weg te zetten. Dan blijf je die opgaande ontwikkeling houden.’’

De Oranjevrouwen voegden zich vrij recent in de wereldtop en streefden de Duitse voetbalvrouwen voorbij. ,,Duitsland is altijd top geweest, met een goede competitie en aanwezigheid op toernooien’’, aldus Wiegman. ,,Zij zien nu andere landen zich ontwikkelen, die gaan sneller. Maar er zit daar nog een enorme potentie. En België zit er een beetje achter en wil met dit WK een impuls krijgen zoals wij in 2017.’’

Of Nederland, Duitsland en ­België het WK daadwerkelijk krijgen toegewezen, blijkt pas later. Het is op dit moment onduidelijk wanneer het complete bidboek bij de FIFA ingeleverd moet zijn. Nog voor het eind van dit jaar leggen de drie landen verdere afspraken vast in een convenant, waarna de gesprekken worden aangegaan met autoriteiten en er wordt gekeken naar locaties om te spelen en trainen.

Volledig scherm Sarina Wiegman, Silvia Neid (Duitsland) en Femke Maassen (België) zijn namens de deelnemende landen de gezichten van het gezamenlijk bid voor het WK 2027 vrouwenvoetbal. © ANP