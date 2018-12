KNVB zet deur voetbalpiramide open voor Feyenoord

,,We gaan nog met de clubs rond de tafel’’, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Of de clubs straks moeten promoveren of die keuze zelf kunnen maken, is nog niet duidelijk.’’

Van Bronckhorst voorstander

,,Zonder te zeggen dat hoe wij het nu doen de beste manier is, stellen we vast dat het nu ook goed gaat’’, stelt een woordvoerder. ,,Getuige de recente voorbeelden van na blessures terugkerende spelers als Jørgensen en St. Juste, die minuten maken in het tweede zodat ze er bij hun rentree in Feyenoord 1 weer fit en met wedstrijdritme kunnen staan. Jongere jongens als Wouter Burger en Orkun Kökcü, maken bovendien bij ons nu enorm veel vlieguren omdat ze zowel in Feyenoord Onder 19, Feyenoord 2 als in het eerste elftal uit komen. Met alleen een elftal in de Keuken Kampioen Divisie had dat niet gekund. In de ideale wereld heb je als club zowel een elftal in de Keuken Kampioen Divisie als in de beloftencompetitie. Maar ja, dan heb je wel heel veel spelers en budget nodig. En moet het ook nog mogen.’’