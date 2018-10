KNVB zet Jordan Teze toch per direct uit selectie na spuugincident

Teze spuugde na afloop van de uitwedstrijd tegen Duitsland Onder 20 (1-1) naar aanvoerder Salih Özcan. Hoewel Teze eerder vandaag spijt betuigde en de voetbalbond in naam van coach Bert Konterman dat voldoende vond, zette de KNVB hem vanmiddag toch uit de selectie.



,,Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd", aldus Eric Gudde op de website van de KNVB. Gudde nam het besluit met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. Teze ontbreekt dus dinsdag alsnog bij Oranje tijdens de interland tegen Polen. ,,Teze is er dan dus niet bij, hoe lang hij geschorst blijft, bepalen we nog nader", aldus de directeur betaald voetbal.



Eerder op de dag had Konterman ook al namens zijn speler en namens de KNVB officieel excuses gemaakt aan de Duitsers. ,,Goed dat dat gebeurde, maar het was voor zo’n lage actie onvoldoende", zo sprak Gudde later op de dag. ,,Hier past onmiddellijk straf.''