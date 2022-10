KNVB zet streep door volgende OneLove-campagne: ‘Nadruk zal op andere zaken liggen dan het gebaar’

De KNVB had voor halverwege november in de laatste speelronde voor de WK in Qatar een herhalingsactie gepland staan, maar ziet daar nu dus van af. ,,Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te spelen, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan het gebaar dat je wil maken", laat de KNVB weten aan de NOS. ,,Dan schiet je je doel voorbij, daarom is besloten om dat nu even niet te doen. De nadruk ligt teveel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten.”