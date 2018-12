Koeman blikt terug op droomjaar: ‘Ik besef goed: in 2019 begint het pas écht’

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Op tafel in Zeist ligt een grote foto. Het is een sprekende plaat vol lachende gezichten, van uitgelaten jonge voetballers in het shirt van Oranje, gemaakt vlak na de 2-0 van Memphis Depay tegen Frankrijk.



De doelpuntenmaker vormt het stralende middelpunt, om hem heen vormt zich een innige groepsknuffel. Frenkie de Jong, Tonny Vilhena, Virgil van Dijk en Daley Blind. Op de achtergrond is ook Matthijs de Ligt zichtbaar.



Ronald Koeman kijkt naar de foto met een milde glimlach. ,,Dit was toch een beetje wat we voor ogen hadden toen we begonnen’’, zegt de bondscoach. ,,Plezier hebben, gretig zijn, uitstralen dat het een eer is voor Oranje te mogen spelen. Eensgezindheid ook. Teamgeest. Dat zie je hier wel allemaal in terug, ja.’’