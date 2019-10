Koeman: Geweldig resultaat Jong Oranje tegen topland

Cambuur verzuimt koppositie in eerste divisie te pakken

11 oktober De opdracht voor Cambuur was simpel: winnen van nummer 19 MVV en de Friese club mag zich (even) de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie noemen. Maar de ploeg van Henk de Jong kwam in Maastricht niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.