Koeman: Het veld in Minsk mag geen excuus zijn

VideoHet Nederlands elftal werkte vanmiddag zijn laatste training af op een bijveld, pal naast het fraai verbouwde Dinamo-stadion in Minsk. Het gehavende speelveld in Wit-Rusland wordt noodgedwongen gespaard voor de interland van morgen (18.00 uur), waarin Oranje een reuzenstap kan zetten naar EK-kwalificatie.

Door Sjoerd Mossou



,,Maar het veld mag helemaal geen excuus zijn’’, vindt bondscoach Ronald Koeman. ,,Het is oktober, dan zie je vaker dat de velden wat minder zijn. Natuurlijk hadden we liever op de best denkbare mat gespeeld, wij willen domineren, maar ik vond de kwaliteit eerlijk gezegd nog meevallen.’’

Quote Matthijs de Ligt krijgt van ons het volle vertrouwen. Ronald Koeman Oranje is bij winst vrijwel zeker van het EK van 2020, maar Koeman zal het moeten doen zonder topscorer en spits Memphis Depay. De voetballer met veruit het hoogste rendement van alle internationals. ,,Het was een te groot risico hem te laten spelen’’, aldus Koeman.,,Hij heeft in de wedstrijd tegen Noord-Ierland een blessure opgelopen, het ging niet. Natuurlijk is het jammer, dit soort spelers mis je altijd, maar gelukkig hebben we meer goede aanvallers.’’

Koeman overwoog de laatste dagen niet om een vervanger op te roepen voor Memphis. ,,We hadden al de beslissing genomen om een extra aanvaller te selecteren. We spelen met drie aanvallers morgen, en we hebben er drie achter de hand. Dat lijkt me genoeg.’’



De moeizame wedstrijd tegen Noord-Ierland (3-1) van afgelopen donderdag moet vooral een les zijn, vindt Koeman.



,,Het was geen kwestie van gemakzucht’’, aldus de bondscoach. ,,Het lag veel meer aan het baltempo, aan keuzes in het veld. Welke oplossing vind je als team? Die Noord-Ieren bespeelden ons heel goed, en Wit-Rusland, zal daar ongetwijfeld ook naar hebben gekeken. Het is aan ons om daar nu betere oplossingen voor te vinden in het veld.’’

Het moeizame spel van verdediger Matthijs de Ligt baart Koeman niet direct zorgen. ,,Het is duidelijk dat hij een omslag moet maken in de manier van spelen bij zijn club. Dat kan soms even ten koste gaan van het vertrouwen gaan van een speler, maar Matthijs krijgt van ons het volle vertrouwen, en ik weet zeker dat hij uiteindelijk alleen nog maar beter zal worden.’’