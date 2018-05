Koeman: Ik was wel erg teleurgesteld

Bondscoach Ronald Koeman sprak na de magere 1-1 tegen Slowakije in Trnava van een 'leerzame' oefeninterland. ,,We weten nu hoe het niet moet'', zei hij bij Veronica.

,,Na de eerste helft was ik erg teleurgesteld. Dat heb ik tijdens de rust ook laten blijken. Ik vind niet dat je op deze manier aan een wedstrijd kunt beginnen. We speelden een stuk of vijf keer de bal diep en dat leverde meteen balverlies op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je bouwt een wedstrijd op, speelt op balbezit en van daaruit zoek je diepte.''

Koeman zag nog veel meer dingen fout gaan in de zwakke eerste helft. ,,We hadden gewoon te weinig agressie. Elke tweede bal, elk duel was voor Slowakije. We liepen achter de feiten aan, konden geen druk zetten en hanteerden een veel te laag tempo. Er was geen aansluiting vanuit het middenveld. Davy Pröpper en Donny van de Beek hadden het moeilijk.''

Na de rust kwam Oranje alsnog op gang. ,,We weten dat we van ver komen, maar ik hoopte dat de ploeg dit soort problemen zelf kan oplossen. En niet dat we het pas in de rust moeten herstellen'', zei Koeman, die Ruud Vormer heel goed vond debuteren. ,,Hij bracht meteen agressie en dat hadden wij nodig. Zo moet het en natuurlijk hadden we dan ook nog moeten winnen.''

Koeman sprak toch over een wijze les na zijn derde interland. ,,Ik kan ze de eerste helft laten zien en dan wordt duidelijk hoe het in ieder geval niet moet. Gelukkig hebben we het wel goed afgesloten", zei de bondscoach die liet doorschemeren dat hij maandag tegen Italië met zijn sterkst mogelijke ploeg wil starten. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn er dan zeker bij. ,,Of ik ook voor Babel kies naast Depay? Ja, dat zou ook kunnen."