Koeman: Overal op voorbereid tegen de Duitsers

Na de 4-0 tegen Wit-Rusland heerst er optimisme in Nederland. Met de opmerking van René van der Gijp, die in het voetbalpraatprogramma Veronica Inside zei dat Oranje Duitsland bij een slechte dag van Leroy Sané met 5-0 op kan rollen, kon Koeman echter niet veel. ,,Cafépraat. Daar kun je alles zeggen. Het is makkelijk om wat te roepen als je geen verantwoordelijkheid hebt. Ik ben ook optimistisch, maar zo makkelijk gaat het niet. Maar goed, daarom ben ik trainer en zit hij in een leuk programma.’’



De coach snapt wel dat er optimisme is, maar waakt ook voor onderschatting. ,,Duitsland is gewoon een moeilijk team om tegen te spelen’’, zei hij op de persconferentie in Zeist. ,,Ze hebben zoveel beweging, maar geven ook ruimtes weg. Herkennen wij dat? Lopen we daar in? Tegen Wit-Rusland speelden we met tien man (vanwege het geblesseerd uitvallen van Kenny Tete, red.), zakten in en kwamen geweldig in onze counters. Zoals we dat ook goed deden toen we thuis speelden tegen Duitsland”, herinnert Koeman zich. ,,We hebben geprobeerd de problemen van destijds op te lossen, maar dat doen de Duitsers natuurlijk ook. We hebben het vaak over Duitsland, maar zij hebben het ook over Oranje, hoor.’’



In Gelsenkirchen werd Oranje nog wel met de rug tegen de muur gezet, in de laatste interland van 2018. De 2-2 daar was meer geluk dan wijsheid. Zitten de Duitse bondscoach nu in de situatie die Koeman ongeveer een jaar geleden had, kort na zijn aanstelling?



,,Of Löw in dezelfde positie zit als ik nu? Ik denk dat ik beter zit”, zei Koeman. ,,Maar we mogen niet vergeten hoe succesvol hij is geweest. Zij zoeken naar een systeem, dat deden wij aanvankelijk ook. Met vijf verdedigers. Ze ontwikkelen de jonge talenten. Er lopen parallellen, maar ook weer niet. Dat is ook gevaarlijk. Het is duidelijk dat als je de teams naast elkaar ligt, het bij ons allemaal iets duidelijker is. Maar we weten niet hoe Duitsland gaat spelen - ze wisselen vaak van systeem. Tegen de Serven met de punt naar voren op het middenveld. In Amsterdam dan weer met de punt naar achteren. En in Duitsland tegen ons met vijf verdedigers. We moeten overal op voorbereid zijn.’’