Koeman: Spelen tegen Duitsland moeilijker dan tegen Frankrijk

Koeman verwacht geen eenvoudige wedstrijd tegen Duitsland. ,,Het is moeilijker om tegen Duitsland te spelen dan tegen Frankrijk, omdat Duitsland minder afwachtend speelt. Daar moet je op voorbereid zijn. Bovendien vond ik Duitsland tegen Frankrijk de betere ploeg. In fases van de wedstrijd tegen ons was Duitsland de betere ploeg. Dus ik denk niet dat het reëel is dat we favoriet zijn.”



Hoewel Duitsland na de 2-0 zege van Oranje op Frankrijk uit de hoogste divisie van de Nations League is gedegradeerd, is er volgens de bondscoach geen reden tot paniek bij de Duitsers. ,,Kijk naar de Nations League. Het had tegen Frankrijk en tegen ons heel anders kunnen aflopen. En kijk hoe Duitsland het deed tegen Rusland.”



De Nations League is volgens Koeman ‘enorm aantrekkelijk’. ,,Het is anders dan oefenwedstrijden. Voor een team in ontwikkeling, zoals wij, is het ook geweldig om in zo’n zware poule te zitten. Het leeft ook in de groep, we willen dit toernooi graag winnen. ”



Koeman is niet van plan om tegen Duitsland veel te wijzigen. ,,Ik ga wel met de spelers praten en luisteren naar de medische staf hoe iedereen ervoor staat ten opzichte van vrijdag. We gaan dan een elftal formeren dat fysiek en mentaal klaar is om de strijd met Duitsland aan te gaan.’’