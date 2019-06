Koeman vreest geen ‘vieze manier van spelen’ van Engelsen

,,Maar wij hebben ook spelers die zich kunnen weren op dat vlak. Van Dijk en De Ligt bijvoorbeeld. Het beste centrale duo ter wereld? Een van de besten, denk ik. Maar je moet kijken naar het totaalplaatje. Ik kijk bij Virgil van Dijk ook naar het totaalplaatje. Op trainingen of buiten het veld, hoe hij zorgt dat er onderling respect is. Dat de sfeer goed is. Dat iedereen op tijd is. Daar is hij mee bezig. Blind, Wijnaldum en Strootman ook hoor. Zij zijn voorbeelden over hoe je jezelf moet gedragen als topspeler. De Nations League begint wel te leven, dat had ik misschien niet gedacht toen we er mee begonnen. We voelen dat het ergens om gaat. Dat is goed om te zien.’’