Koeman wil naar Barcelona, KNVB-top bijeen voor overleg

Oranje-bondscoach Ronald Koeman is op weg naar FC Barcelona. De besprekingen lopen nog, de KNVB-top vergadert de komende uren over de verdere afwikkeling.

De geboren Zaandammer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Barcelona zijn ‘droomclub’ is. Niet voor niets liet Koeman een clausule opnemen in zijn tot 2022 lopende contract, bedoeld om in het geval van Catalaanse interesse weg te kunnen.

Volledig scherm Ronald Koeman, gespot op de luchthaven van Barcelona © Screenshot Marca Toch werd de KNVB vandaag wel degelijk overvallen door Koemans uitdrukkelijke wens om te vertrekken. De bondscoach had zich eerder nog nadrukkelijk uitgesproken voor een langer verblijf bij Oranje, tenminste tot het EK. Directeur Eric Gudde & co waren er van overtuigd dat Koeman die belofte na zou komen.

In januari bedankte de coach nog voor de eer, maar een tweede lokroep van Barça is hem nu te machtig geworden. Barcelona moet een aanzienlijke afkoopsom op tafel leggen in Zeist, een miljoenenbedrag, maar een principe-akkoord tussen club en coach werd dit weekeinde al bereikt. De verwachting is dat Koeman voor drie jaar gaat tekenen.

Formeel was Quique Sétien nog niet ontslagen na de 2-8 nederlaag tegen Bayern München van vrijdag, maar Koeman werd al gespot op de luchthaven van Barcelona.

Voor Koeman zelf was de onzekerheid rondom corona bepalend voor zijn keuze: als bondscoach heeft hij de afgelopen acht maanden vooral thuis gezeten. Of het EK komende zomer alsnog doorgaat, is bovendien nog maar de vraag. Bij Barcelona, dat een diepe crisis beleeft, kan Koeman zijn energie en ambities wél direct kwijt. De 57-jarige oud-speler voelt zich volledig hersteld van eerdere hartproblemen.

De KNVB-top komt de komende uren bijeen om de financiële afwikkeling – en de nabije toekomst - te bespreken. Oranje speelt al op 4 september zijn eerste interland tegen Polen in het toernooi om de Nations League. De kans is reëel dat de eerste interlands ‘intern’ worden opgelost: assistent-bondscoach Dwight Lodeweges is volledig gediplomeerd. Richting het EK zoekt de KNVB uiteraard wel naar een opvolger voor Koeman.

In een gespreid bedje komt de Nederlander bepaald niet terecht in Barcelona. De Catalaanse club won afgelopen seizoen geen enkele prijs met een verouderde selectie. Barcelona kampt bovendien met financiële problemen, onder meer door een serie van miskopen.

