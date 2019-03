Koeman wil niet opnieuw een valse start: Het gaat om winst

Koeman verwacht toch een fris Nederlands elftal in de Kuip. ,,Maar vanaf vrijdag denken we pas aan Duitsland. Die spelen een oefenwedstrijd en die staat helemaal in het teken van de wedstrijd tegen ons zondag in de Arena. Voor ons is dat anders. Bij ons is ook het verwachtingspatroon anders na de winst tegen Duitsland en Frankrijk. Maar dit is een heel andere wedstrijd. Wit-Rusland begint met twee uitwedstrijden en zij zullen compact en defensief spelen. Aan ons de taak om de ruimte toch te vinden. En ik heb nog voldoende mogelijkheden op de bank.’’