Koevermans: De gevolgen als we niet meer spelen? Die zijn enorm

Door Mikos Gouka



Mark Koevermans hekelde afgelopen week in felle bewoordingen het gebrek aan eensgezindheid in de eredivisie. Clubs die per direct willen stoppen en tegen de afspraken in dat standpunt in de media formuleerden, het irriteerde de ex-toptennisser. Zijn rake uithaal ging uiteraard vooral richting Ajax, waar directeur voetbalzaken Marc Overmars een avond voor het overleg tussen de clubs, de KNVB en de ECV tegen de afspraken in aangaf niet meer verder te willen. Koevermans noemde de naam Ajax echter niet en daags na die reuring ook niet. De algemeen directeur laat via de eigen kanalen wel weten hoe de situatie er volgens hem nu voor staat. Dinsdag is er weer een overleg tussen de clubs.

Het overleggen gaat verder?

Koevermans: ,,Dat is eigenlijk op dagelijks basis. Iedere dag is er een call met de clubs en de eredivisie. En op dinsdag l is er ook een belangrijk overleg met de KNVB en de eredivisie over die twee scenario’s. Dan moet je denken bij het tweede scenario: stel dat het wel mag van het RIVM en van de overheid dat we ergens eind juni tot en met de augustus de competitie zouden kunnen afmaken. Dan moet je denken: welke dagen gaan we voetballen. Doordeweeks, hoe kan dat? Hoe gaan we de wedstrijden tussen AZ en Feyenoord en FC Utrecht en Ajax inhalen? Wat gebeurt er met de bekerfinale? Is die nog in te plannen? Bij scenario drie, als blijkt dat het allemaal niet kan en de maatregelen worden verlengd, dan ga je nadenken over wat gebeurt er met de negen wedstrijden die niet meer gespeeld zijn. De vier thuiswedstrijden die we niet meer gespeeld hebben. Wat gebeurt er met de televisiegelden van FOX? Wordt er een kampioen uitgeroepen of een nummer één? Gaat er iemand degraderen ja of nee? Stromen er clubs uit de eerste divisie in? Ik kan nog wel tien vragen opnoemen. Allemaal zaken die we de komende dagen met de clubs en hopelijk ook met de KNVB kunnen bespreken en een bepaalde richting kunnen gaan geven.’’

Wat zijn de financiële gevolgen als er niet meer wordt gespeeld?

Koevermans: ,,Die zijn enorm. Een bedrag eraan hangen, is moeilijk. We hebben een brief gekregen van de UEFA en ECA die ook nog eens een keer het verzoek doen: kijk of je de competitie kunt uitspelen want als je dat niet tot het einde zou proberen dan zou dat consequenties kunnen hebben voor de Europese tickets. Stel dat, we moeten afwachten of dat überhaupt zo gebeurt, maar stel we zouden Europa League spelen en dat moeten we missen dan heeft dat enorme impact. Dat is in de toekomst kijken. De inkomsten nu zijn opgedroogd. De winkels zijn dicht, we hebben geen wedstrijdomzet meer, we verkopen geen kaartjes meer. Alles staat stil. We zijn niet de enigen. Dat beseffen we ook. We zien de problemen in Nederland om ons heen. Ook bij zakelijke relaties. Ook bij supporters van ons. Bij partners van ons. Wij hebben daar ook last van. We proberen dat op een wekelijkse basis te monitoren. Wel fijn is dat we in ieder geval dit seizoen goed kunnen afmaken, dat we financieel niet in de problemen komen. Richting het volgend seizoen is dat nog wel een vraagteken.’’

Jullie steunen het standpunt van de KNVB en de UEFA: verder voetballen tenzij blijkt dat het simpelweg niet meer kan. Waarom steunen jullie die koers?

Koevermans: ,,Omdat we dat vanaf het eerste moment gedaan hebben. Dus ook vanaf half maart. Toen waren er in eerste instantie, bij de eerst aangekondigde maatregelen, nog drie scenario’s. Een was: het duurt redelijk kort en we gaan toch weer voetballen met publiek. Daar is een streep doorheen. Er zijn nu nog twee scenario’s over. Is het mogelijk, en dat moeten we onderzoeken, om te kijken of we zonder publiek de competitie uit kunnen spelen. En het derde scenario, ook een reëel scenario, als het echt niet kan wat betreft de volksgezondheid en het te gevaarlijk is om naar te buiten te kunnen is het stoppen van de competitie.’’

Het zijn hectische weken…

Koevermans: ,,Eigenlijk al sinds half maart. Vanaf de eerste aankondigingen van maatregelen voor de hele maatschappij. Voor heel Nederland met betrekking tot het coronavirus. Maar ook de impact op het voetbal. Dat zou eerst tot 6 april duren en nu tot 28 april met geen openbare sportevenementen tot 1 juni. Hectische weken. De afgelopen dagen is daar nog overleg met KNVB en UEFA bijgekomen. Kun je de competitie wel of niet doorspelen, Daar is genoeg over gezegd gisteren en eergisteren. Dat zal de komende dagen niet anders zijn.’’

Hoe is het deze dagen in de Kuip?

Koevermans: ,,Het is een beetje een spookhuis hier, lijkt het wel. We zijn helemaal gesloten. Iedereen is wel thuis aan het werk volgens de richtlijnen aangegeven door het RIVM. We proberen zo veel mogelijk contact te hebben met medewerkers en uiteraard ook supporters, die zijn bezorgd. Over hun eigen situatie. Kan ik volgend seizoen een seizoenkaart kopen? Kan ik die misschien in delen betalen? Maar ze zijn ook bezorgd om Feyenoord. Gaan we überhaupt nog voetballen? Dat hebben we ook met onze zakelijke relaties, met onze partners. We proberen alle problemen op te vangen.’’

Jullie hebben zelf ook nog volop vragen.

Koevermans: ,,Wanneer kunnen we dat nieuwe seizoen überhaupt beginnen? Dat weten we niet. Is dat 1 augustus, is dat 1 september, is dat 1 oktober. Wij proberen alle informatie te verzamelen, met iedereen in contact te blijven en een hart onder de riem te steken. Die krijgen we ook terug. Van heel veel supporters, medewerkers, zakelijke relaties. Dat voelt goed. Het brengt elkaar wel bij elkaar. We zijn ook Rotterdammers, wij houden vol zeggen wij altijd. Dat krijg ik bijna in ieder mailtje terug. Laten we dat in godsnaam met elkaar blijven doen. Dicht bij elkaar blijven, de richtlijnen volgen, hopelijk zo snel mogelijk weer gezond. Dat weer naar buiten mogen en gaan voetballen. Met zoveel mogelijk mensen en supporters die ons steunen en die wij een hart onder de riem willen steken.’’