Kogel is door de kerk: FC Twente legt ‘ideale trainer’ Joseph Oosting voor twee jaar vast

Joseph Oosting droeg tijdens zijn spelerscarrière het shirt van Veendam en FC Emmen. Na zijn spelersloopbaan was Oosting jeugdtrainer en assistent bij het eerste elftal van FC Emmen. In 2008 werd Oosting trainer bij Germanicus en was hij daarna werkzaam voor ACV en WKE . In 2014 werd Oosting trainer in de jeugdopleiding van Vitesse en na een tussenstap bij HHC Hardenberg was hij van 2017 tot 2020 trainer van Jong Vitesse. In 2019 was Oosting enkele wedstrijden interim-trainer bij Vitesse en bleef hij daarna als assistent-trainer betrokken bij het eerste elftal. Sinds de zomer van 2021 is Oosting hoofdtrainer van RKC. Onder René Hake liep hij ook nog stage bij FC Twente onder 19.