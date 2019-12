Kökcü blij met veeleisende Advocaat: ‘Hij daagt me steeds weer uit’

,,Ik ben continu tegen hem aan het zeuren dat het tijd wordt dat-ie gaat scoren”, zegt Advocaat, die Kökcü liefkozend ‘Orrie’ noemt. ,,In de rust zei ik het ook tegen Jens Toornstra: Orrie heeft er één gemaakt, nu wordt het tijd dat jij ook gaat scoren. En zie, hij maakte daarna ook een wereldgoal.”



Kökcü en Toornstra bezorgden Feyenoord met prachtige schoten de winst in De Galgenwaard (1-2). ,,Iedere training hoor ik dat ik meer moet schieten”, aldus Kökcü. ,,De trainer daagt me steeds uit. In de jeugd heb ik vaak zo gescoord, ik ben blij dat ik het nu ook een keer op het hoogste niveau heb laten zien. Ik weet dat ik het kan, dit moet ik vaker doen”, aldus de middenvelder, die na zijn treffer direct naar de juichende Advocaat rende.



Onder leiding van Advocaat, die zo’n twee maanden geleden de opgestapte Jaap Stam opvolgde, pakte Feyenoord zeventien punten uit zeven competitiewedstrijden. Alleen AZ deed het in die periode beter (achttien punten). Feyenoord is sinds de aanstelling van Advocaat geklommen van de twaalfde naar de vijfde plaats. ,,We hebben het jaar mooi en goed afgesloten”, zei aanvoerder Steven Berghuis. ,,We komen wat dichterbij. Als iedereen weer terug is van blessures, ook Karsdorp en Haps, en er komt in de winterstop misschien nog wat bij, dan is er nog wel wat mogelijk in de tweede seizoenshelft.”