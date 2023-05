Kolderieke eigen goal Stijn van Gassel leidt nederlaag Excelsior bij FC Volendam in

In het Kras Stadion, waar voormalig Inter-icoon Dejan Stankovic voorafgaand aan de wedstrijd aan zijn keepende zoon en Filip de prijs voor beste Volendam-speler van het seizoen overhandigde, stond niets meer op het spel. Excelsior en Volendam speelden zich vorige week al veilig, waardoor in het belangeloze affiche vooral om de eer kon worden gestreden. Daar leek een voor rust apathisch Excelsior geen boodschap aan te hebben.

Volendam kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Daryl van Mieghem schoot met een beheerste schuiver in de verre hoek raak. Kort daarvoor liet Mike van Duinen, die al bijna tweeënhalf jaar niet meer heeft gescoord, nog een grote kans liggen op de 0-1. De spits draaide goed weg bij zijn tegenstander en haalde uit, maar Stankovic greep in.

Bijzonder matig verdedigen

Het bleek slechts een Rotterdams speldenprikje, want het was in het vervolg vooral de thuisploeg die aandrong. Excelsior verdedigde bijzonder matig, met grote kansen voor Derry John Murkin, Lequincio Zeefuik en Gaetano Oristanio tot gevolg. Lang hoefde de thuisploeg echter niet te wachten op de tweede van de middag. Excelsior-doelman Stijn van Gassel bokste een cornerbal kolderiek in eigen doel. Het was tekenend voor het tenenkrommende optreden van de Rotterdammers, die afgelopen week op Ibiza de handhaving in de eredivisie vierden. Van Gassel werd na een uur spelen vervangen door Norbert Alblas.

Omdat Francesco Antonucci de bal op heerlijke wijze in de kruising krulde, stond het binnen een halfuur zelfs 3-0 voor de thuisploeg. Het leidde tot frustraties op de bank bij Excelsior, waar keeperstrainer Ronald Graafland boos de dug-out uitstormde en werd bestraft met een rode kaart. In de slotfase gaf Volendam de ruime voorsprong nog bijna weg.

De thuisploeg hielp meerdere kansen om zeep en zag de bezoekers via treffers van Lazaros Lamprou en Nikolas Agrafiotis na rust toch nog terug in de wedstrijd komen. In de negentigste minuut miste invaller Reda Kharchouch vanaf elf meter, maar Marouan Azarkan leek uit de rebound alsnog de 3-3 binnen te glijden. De aanvaller liep echter te vroeg in. Zo sloot Volendam het seizoen alsnog af met een glimlach.

