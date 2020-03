Komend weekeinde geen profvoetbal in Brabant

Klaiber sluit emotionele week af met doelpunt van de week

14:11 Sean Klaiber kende vorige week een voetballeven met twee gezichten. Hij schakelde met FC Utrecht Ajax uit in de beker, maar pakte wel een gele kaart waardoor hij de bekerfinale moet missen. De verdediger was in tranen, maar herpakte zich afgelopen weekend met een heerlijke treffer tegen Sparta. Dat doelpunt is door de lezers verkozen tot het doelpunt van de week.