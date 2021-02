Koning van Bali strijkt neer in de Achterhoek: ‘De Graafschap verdient promotie’

Onrustige week Brand geblust bij Feyenoord, maar het vuur is pas echt uit met een resultaat tegen PSV

31 januari De brand in de Kuip is geblust, het sein ‘brand meester’ werd vrijdag zelfs door alle hoofdrolspelers gegeven. De vraag is natuurlijk wel of er toch nog iets smeult dat zomaar opeens weer kan oplaaien tot een nieuwe brand in Rotterdam-Zuid. Vanmiddag (14.30 uur) moet tegen PSV weer eens een topper worden gewonnen om meer onrust te voorkomen.