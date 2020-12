Koopmeiners keihard voor zichzelf: ‘Mijn schuld dat we niet hebben gewonnen’

Koopmeiners miste na een uur bij een gelijke stand (1-1) een strafschop. Hij koos overtuigend zijn favoriete hoek, maar kennelijk was doelman David Ospina ook van zijn voorkeur op de hoogte. De Colombiaanse doelman dook de bal uit de benedenhoek.



Koopmeiners kreeg na afloop zelfs geen lach meer op zijn gezicht, toen hij hoorde dat Real Sociedad twee punten had verspeeld tegen Rijeka (2-2). Daardoor overwintert AZ volgende week in de Europa League als Rijeka in Kroatië wordt verslagen. Dat zou een knappe prestatie zijn in een sterke poule met Napoli en Real Sociedad. ,,Nou, dat is dan nog een meevaller. Maar nu denk ik vooral nog aan mijn gemiste penalty", zei Koopmeiners bij FOX Sports.



,,We komen snel op achterstand maar werden sterker en sterker. We hadden deze wedstrijd echt kunnen winnen, het ligt aan mij dat dit niet is gebeurd", zei de captain.