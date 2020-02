Koopmeiners: Van penalty’s probeer ik juist geen ‘mindgame’ te maken

,,Ik heb het eerlijk gezegd niet eens overwogen om de bal aan een ander te geven. Ik vond dat ik weer achter de bal moest gaan staan”, zei Koopmeiners, die de andere hoek koos en daarin doelman Michael Zetterer wel wist te verschalken. Even later benutte hij z’n derde penalty van de wedstrijd ook (2-0).

De 21-jarige Noord-Hollander had zijn voorgaande zestien penalty’s in dienst van AZ allemaal in een doelpunt omgezet. ,,Volgens mij schoot ik ‘m niet eens verkeerd binnen”, zo doelde Koopmeiners over de strafschop die Zetterer kort voor rust uit de hoek tikte. ,,Hij pakte ‘m goed. Dat heb ik na de wedstrijd ook tegen hem gezegd. Gelukkig kregen we nog twee strafschoppen, zodat ik die misser kon herstellen. Ik deed niets anders dan normaal. Van penalty’s probeer ik juist geen ‘mindgame’ te maken.”