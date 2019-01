Koploper FC Den Bosch onderuit bij FC Eindhoven

FC Eindhoven maakt einde aan succes­reeks FC Den Bosch

22:20 Vijftien wedstrijden op rij was FC Den Bosch ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie, maar in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven kwam daar vrijdagavond een einde aan. Door twee late doelpunten van Collin Seedorf en invaller Elisha Sam leed het elftal van trainer Wil Boessen zijn eerste competitienederlaag sinds 21 september: 2-0.