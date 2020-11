Koploper La Liga zonder sterspeler op bezoek bij AZ, dat al vier jaar thuis ongeslagen is

Real Sociedad gaf in het eigen Anoeta-stadion voetballes aan de Alkmaarders. De wedstrijd eindigde slechts in 1-0, wat voor een groot deel te danken was aan keeper Marco Bizot. De sluitpost, die zes dagen na zijn prestatie zijn interland debuut voor Nederland maakte, hield AZ lang in de wedstrijd. Middenvelder Portu maakte in de 58ste minuut de enige goal van de wedstrijd.

Stand groep F

1. Napoli - 6 punten

2. AZ - 6

3. Real Sociedad - 6

4. HNK Rijeka - 0

AZ staat met zes punten knap tweede in groep F. Het verraste op bezoek bij favoriet Napoli (0-1) en won in eigen huis van HNK Rijeka (4-1). Sociedad won in Kroatië met 1-0 van HNK Rijeka en verloor thuis met 1-0 van Napoli, voordat het de Kaaskoppen versloeg. Ook Napoli won twee keer, alle drie de clubs hebben dus zes punten.



De Alkmaarders doen het de laatste jaren goed in wedstrijden tegen Spaanse ploegen. AZ is ongeslagen in de laatste vijf Europese thuiswedstrijden tegen clubs uit La Liga en won zelfs de laatste drie ontmoetingen. Met uitduels meegerekend verloor het er slechts drie van de laatste twaalf (W5-D4-L3). De ontmoeting in Baskenland was de eerste tussen de twee clubs.



De laatste keer dat AZ het opnam tegen een Spaanse club was in het seizoen 2015/16. Toen speelde AZ tegen Athletic Bilbao (2-1 thuiszege, 2-2 uitwedstrijd).

Volledig scherm Real Sociedad-spits Alexander Isak scoorde al eens tegen doelman Marco Bizot in het shirt van Willem II. © VI Images

Spits van Real Sociedad, Alexander Isak, is een oude bekende van de Alkmaarders. De oud-spits van Willem II scoorde in de halve finale van de KNVB-beker tijdens de wedstrijd en in de penaltyreeks, waardoor AZ de finale misliep. Recente spelers die bij beide clubs onder contract hebben gestaan zijn verdediger Héctor Moreno en spits Jonathas.



AZ, dat in de laatste zes EL-groepsfase vier keer doorging is ongeslagen in zijn laatste tien Europese thuiswedstrijden (W5-D5-L0). De laatste keer dat AZ verloor was een 4-1 nederlaag tegen Olympique Lyonnais in de laatste 32 van de Europa League (2017). In de groepsfase is AZ in het AFAS stadion al langer dan vier jaar ongeslagen. Op 20 oktober 2016 was toen Maccabi Tel Aviv met 2-1 te sterk.

Volledig scherm Spelers van AZ woensdag tijdens de laatste training. © EPA

Real Sociedad kwalificeerde zich voor de Europa League 2020/21 door vorig seizoen als zesde te eindigen. Dit is de eerste Europese campagne sinds 2017/18, toen Sociedad de laatste 32 van de Europa League bereikten. AZ merkte in Baskenland al dat de ploeg van Imanol Alguacil een geweldig team heeft. Mede doordat FC Barcelona en Real Madrid dit jaar tegenvallen, staat Sociedad eerste in La Liga met 23 punten uit tien wedstrijden.



De Basken hebben een goede kans om door te gaan in groep F, gezien de cijfers van Spaanse ploegen in het verleden in de Europa League: 28 van de laatste 31 clubs lukte het om de groepsfase te overleven in de Europa League (90%). Slechts zeven keer slaagde een ploeg uit La Liga er niet in om minstens drie groepswedstrijden te winnen, Sociedad staat al op twee winstpartijen.



Het team van Arne Slot hoeft donderdag niet te vrezen voor sterspeler David Silva. De 34-jarige middenvelder uit Spanje heeft een hamstringblessure.

Volledig scherm Coach Imanol Alguacil Barrenetxea samen met spelers van Real Sociedad tijdens de training woensdag. © ANP